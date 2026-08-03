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ADAC wybrał najlepsze auta dla kierowców 60+. Na liście BMW, Toyota i Citroën

ADAC wybrał najlepsze auta dla kierowców 60+. Na liście BMW, Toyota i Citroën

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ADAC opublikował listę samochodów, które najlepiej sprawdzą się u kierowców po 60. roku życia. W zestawieniu znalazły się m.in. BMW X1, Citroen Berlingo, Ford Puma, Hyundai Kona Electric i Mercedes Klasy B. 

Eksperci oceniali przede wszystkim wygodę wsiadania, ergonomię, widoczność oraz łatwość codziennej obsługi, czyli cechy szczególnie istotne dla starszych kierowców.

ADAC wskazuje najlepsze auta dla kierowców 60+

Niemiecki automobilklub ADAC przygotował praktyczne zestawienie modeli najlepiej odpowiadających potrzebom osób po 60. roku życia. Eksperci skupili się nie na osiągach czy wyposażeniu premium, lecz na tym, co w codziennym użytkowaniu ma największe znaczenie – ergonomii, komforcie wsiadania i wysiadania, dobrej widoczności oraz intuicyjnej obsłudze.

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Celem rankingu jest ułatwienie wyboru samochodu, który ogranicza zmęczenie kierowcy i sprawdza się zarówno podczas codziennych dojazdów, jak i dłuższych podróży.

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Według tych kryteriów ADAC wybierało najlepsze samochody

Lista nie powstała przypadkowo. ADAC zastosował konkretne, mierzalne wymagania, które musiały spełnić rekomendowane modele:

  • minimum cztery miejsca,
  • maksymalna długość 4,5 m,
  • wysokość nadwozia co najmniej 1,5 m,
  • wysokość siedziska minimum 47 cm nad podłożem,
  • próg załadunkowy nie wyższy niż 78 cm.

Oprócz wymiarów oceniano również widoczność we wszystkich kierunkach, łatwość obsługi najważniejszych funkcji oraz systemy bezpieczeństwa, które nie utrudniają codziennego korzystania z samochodu.

BMW X1, Berlingo i Hyundai Kona. Te modele znalazły się na liście

W zestawieniu dominują kompaktowe SUV-y, crossovery i praktyczne vany. Zdaniem ekspertów to właśnie one najlepiej łączą wygodę z łatwością manewrowania w mieście.

Na liście rekomendowanych modeli znalazły się m.in.:

Według ADAC podwyższona pozycja za kierownicą, łatwiejsze zajmowanie miejsca oraz dobra widoczność sprawiają, że właśnie tego typu samochody najlepiej odpowiadają potrzebom wielu starszych kierowców.

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Komfort staje się ważniejszy od osiągów

Raport ADAC pokazuje, że dla kierowców po 60. roku życia kluczowe znaczenie mają ergonomia, wygoda i prostota obsługi, a nie maksymalna moc silnika czy sportowe osiągi.

To również wyraźny sygnał dla producentów, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa coraz większego znaczenia nabierają rozwiązania ułatwiające codzienną eksploatację samochodu. Właśnie dlatego segment kompaktowych SUV-ów i praktycznych vanów może w kolejnych latach zyskiwać jeszcze większą popularność.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 03.08.2026 09:16
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