Kupiłeś nowe auto po 7 lipca? Czeka cię siedem ważnych zmian

Od 7 lipca 2026 roku w Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać ostatnie przepisy wynikające z rozporządzenia GSR (General Safety Regulation). Oznacza to, że każde nowe auto sprzedawane w salonach będzie musiało mieć pełny pakiet obowiązkowych systemów bezpieczeństwa – od automatycznego hamowania po monitorowanie uwagi kierowcy.

Dla producentów to koniec okresu przejściowego, a dla kierowców – kolejne zmiany, które wpłyną nie tylko na wyposażenie samochodów, ale także na ich ceny.

Od 7 lipca każde nowe auto musi spełniać pełne wymagania GSR

Choć w mediach często mówi się o "nowych obowiązkowych systemach", w rzeczywistości nie jest to zupełnie nowe prawo. Rozporządzenie GSR (General Safety Regulation) było wdrażane etapami od 2022 roku, a od lipca 2024 r. wszystkie nowo homologowane modele musiały już spełniać większość nowych wymagań.

7 lipca 2026 r. kończy się jednak okres przejściowy. Od tego dnia nie będzie już wyjątków dla modeli opartych na starszych homologacjach. Producent, który chciał dalej sprzedawać samochód zaprojektowany przed wejściem nowych przepisów, musiał go zmodernizować albo całkowicie wycofać z rynku.

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Większość obowiązkowych systemów już znasz

Jeżeli kupiłeś nowe auto w ciągu ostatnich dwóch lat, istnieje duża szansa, że większość obowiązkowych rozwiązań masz już na pokładzie. Do standardowego wyposażenia należą dziś m.in.:

ISA – inteligentny asystent prędkości wykorzystujący kamerę i GPS,

– inteligentny asystent prędkości wykorzystujący kamerę i GPS, AEB – automatyczne hamowanie awaryjne z wykrywaniem pieszych i rowerzystów,

– automatyczne hamowanie awaryjne z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, DDAW – system monitorowania zmęczenia kierowcy,

– system monitorowania zmęczenia kierowcy, LKA – asystent utrzymania pasa ruchu,

– asystent utrzymania pasa ruchu, czujniki cofania,

EDR , czyli samochodowa "czarna skrzynka",

, czyli samochodowa "czarna skrzynka", instalacja umożliwiająca podłączenie blokady alkoholowej.

Warto podkreślić, że alkomat nie będzie obowiązkowym wyposażeniem auta. Przepisy wymagają jedynie przygotowania instalacji, do której w przyszłości będzie można podłączyć takie urządzenie.

Dwie zmiany, które faktycznie pojawiają się od lipca 2026

Nowością, która od lipca trafi do wszystkich nowych samochodów, są przede wszystkim dwa rozwiązania.

Pierwszym jest ESS (Emergency Stop Signal), czyli migające światła stop podczas bardzo gwałtownego hamowania. Gdy samochód zwalnia z dużym opóźnieniem, tylne lampy zaczynają pulsować, wyraźniej ostrzegając kierowców jadących z tyłu.

Drugą zmianą jest system ADDW (Advanced Driver Distraction Warning), który monitoruje wzrok kierowcy i potrafi wykryć, że zbyt długo odwraca uwagę od drogi. Jeżeli samochód jedzie szybciej niż 50 km/h, a kierowca przez kilka sekund patrzy w innym kierunku, system wyświetli ostrzeżenie.

Migające światła stop mogą naprawdę poprawić bezpieczeństwo

To właśnie ESS jest najbardziej widoczną zmianą. Kierowca zauważy ją od razu, gdy zobaczy przed sobą samochód gwałtownie hamujący z pulsującymi światłami stop.

Takie rozwiązanie od lat stosują m.in. Mercedes, BMW, Audi czy Volvo. Teraz stanie się ono obowiązkowe również w znacznie tańszych modelach.

Badania pokazują, że migające światła stop potrafią skrócić czas reakcji kierowców jadących z tyłu nawet o kilkanaście procent, co przekłada się na mniejsze ryzyko kolizji. Trudno więc uznać ten element za zbędny.

Jednocześnie warto pamiętać, że efekt nowości z czasem może osłabnąć. Im więcej samochodów będzie korzystać z tego rozwiązania, tym bardziej kierowcy się do niego przyzwyczają. O tym, jak wpłynie to na skuteczność systemu w dłuższej perspektywie, przekonamy się dopiero za kilka lat.

Ciekawostką pozostaje fakt, że w Stanach Zjednoczonych migające światła stop nadal nie są dopuszczone, mimo że europejscy producenci od dawna przekonują o ich skuteczności.

Nowe przepisy oznaczają również wyższe ceny aut

Każdy dodatkowy system bezpieczeństwa kosztuje, dlatego GSR wpłynie także na ceny nowych samochodów.

Według szacunków Komisji Europejskiej koszt dostosowania jednego auta wynosi od około 400 do 1500 euro, w zależności od segmentu i wyposażenia.

Największy problem dotyczy jednak najtańszych modeli. W samochodzie kosztującym około 20 tys. euro dodatkowe kilkaset euro oznacza znacznie większy wzrost ceny niż w aucie klasy premium za 60 tys. euro. W praktyce oznacza to, że najbardziej odczują to osoby kupujące budżetowe samochody.

Nie wszystkie obowiązkowe systemy budzą taki sam entuzjazm

Część nowych rozwiązań trudno krytykować. Automatyczne hamowanie awaryjne czy migające światła stop realnie zwiększają bezpieczeństwo.

Znacznie więcej emocji budzi natomiast ISA, czyli asystent prędkości, który wielu kierowców wyłącza zaraz po uruchomieniu samochodu. Problem polega na tym, że po każdym ponownym uruchomieniu silnika system aktywuje się ponownie.

Podobnie wygląda kwestia obowiązkowej instalacji pod blokadę alkoholową. Większość kierowców nigdy z niej nie skorzysta, ale koszt przygotowania instalacji zostanie uwzględniony w cenie każdego nowego samochodu.

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Bezpieczniejsze auta, ale za wyższą cenę

Od lipca 2026 roku wszystkie nowe samochody sprzedawane w Unii Europejskiej będą wyposażone w pełny zestaw systemów bezpieczeństwa wymaganych przez GSR. Część z nich rzeczywiście może ograniczyć liczbę wypadków, inne pozostają bardziej kontrowersyjne i budzą pytania o relację kosztów do realnych korzyści.

Jedno jest pewne – kierowcy zyskają więcej elektronicznych asystentów, ale również zapłacą za nie więcej. To kolejny etap zmian, które stopniowo zmieniają sposób projektowania i wyposażania nowych samochodów w Europie.