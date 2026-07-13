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Peugeot wraca do serii 600. Nowy model nie będzie sprzedawany w Europie
Peugeot wraca do serii 600. Nowy model nie będzie sprzedawany w Europie

Peugeot wraca do serii 600. Nowy model nie będzie sprzedawany w Europie

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Peugeot pokazał w Chinach efektowny Concept 6, kształtem i detalami nawiązujący do dawnej linii 600, z tą istotną różnicą, że jego seryjna wersja 608 nie trafi do Europy. To nie tylko estetyczny manifest; za projektem stoi chińska baza techniczna i decyzje strategiczne, które ograniczają rynkowy zasięg.

W artykule wyjaśniamy, co dokładnie zaprezentowano, jakie napędy wchodzą w grę i dlaczego europejski klient pozostaje poza planem.

 

Peugeot pokazał Concept 6. To zapowiedź nowego 608

Podczas targów motoryzacyjnych w Chinach Peugeot zaprezentował Concept 6 - prototyp zapowiadający nowego Peugeota 608. Samochód nawiązuje do dawnej linii modeli 600, ale robi to w nowoczesnym wydaniu. Zwraca uwagę smukłą sylwetką, podświetlanym logo i charakterystycznym pasem przednim.

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Największym wyróżnikiem jest nadwozie typu shooting brake. To odważniejsza propozycja niż klasyczny sedan, która ma podkreślać sportowy charakter i prestiż nowego modelu.

Concept 6 pokazuje, że Peugeot nie rezygnuje z większych samochodów, choć projekt od początku przygotowano przede wszystkim z myślą o rynku chińskim.

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Nowy Peugeot 608 powstanie z Dongfengiem

Techniczną bazę modelu przygotowuje Dongfeng, wieloletni partner Peugeota w Chinach. Oznacza to, że 608 nie będzie oparty na europejskiej platformie Stellantisa.

Najbardziej prawdopodobnym napędem jest wersja w pełni elektryczna. Producent rozważa również odmianę plug-in hybrid, choć na razie nie potwierdził, czy oba warianty trafią do produkcji.

Peugeot wraca do serii 600. Nowy model nie będzie sprzedawany w Europie

Dzięki współpracy z Dongfeng Peugeot może szybciej wprowadzić nowy model na rynek i wykorzystać lokalne technologie rozwijane dla samochodów elektrycznych.

Dlaczego Peugeot 608 nie trafi do Europy?

Największym zaskoczeniem jest decyzja o rezygnacji z europejskiej premiery. Peugeot oficjalnie potwierdził, że modele opracowane wspólnie z Dongfengiem nie są przeznaczone na rynek europejski.

Producent nie podał szczegółowych powodów, ale można przypuszczać, że znaczenie mają zarówno koszty homologacji, jak i strategia Stellantisa wobec dużych samochodów klasy średniej i wyższej.

To oznacza, że europejscy klienci nie zobaczą następcy Peugeota 607, mimo że właśnie na Starym Kontynencie nazwa 608 mogłaby budzić największe emocje.

Mazda pokazała, że taki projekt można wprowadzić do Europy

Decyzja Peugeota kontrastuje z działaniami Mazdy. Japoński producent wykorzystał współpracę z chińskim Changanem, aby przygotować nową Mazdę 6e i wprowadzić ją na europejski rynek.

Peugeot obrał odwrotny kierunek. Mimo atrakcyjnego projektu i współpracy z Dongfengiem zdecydował się ograniczyć sprzedaż nowego modelu do wybranych rynków.

To pokazuje, że problemem nie jest sama współpraca z chińskim producentem, lecz strategia biznesowa.

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Europa znów zostaje bez dużego Peugeota

Segment E w Europie kurczy się od lat, a Peugeot nie planuje do niego wracać. Concept 6 udowadnia, że marka potrafi stworzyć efektowny i nowoczesny samochód, jednak europejscy kierowcy nie będą mogli go kupić.

Jeśli obecne plany się nie zmienią, nowy Peugeot 608 pozostanie modelem przeznaczonym głównie dla Chin. Dla europejskich klientów będzie jedynie ciekawostką i kolejnym przykładem auta, które mogło odświeżyć ofertę marki, ale nigdy nie trafi do lokalnych salonów.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 13.07.2026 08:41
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