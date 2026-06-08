Które auto ma większy bagażnik? Porównanie SUV-ów i kombi daje nieoczekiwany wynik

Czy wyższe nadwozie rzeczywiście oznacza większy bagażnik? Wśród 26 porównanych modeli kombi wygrywają w bazowej pojemności 7:5, ale po złożeniu siedzeń SUV-y dominują już 9:1. Sprawdziłem też ceny z 3 czerwca 2026 r., żeby pokazać, ile kosztują dodatkowa przestrzeń i wyższa karoseria. Poniżej szczegóły metodologii i pełne zestawienie wniosków.

Przez lata utarło się przekonanie, że SUV automatycznie oznacza więcej miejsca na bagaże. W praktyce sprawa nie jest jednak tak oczywista. Wyższe nadwozie rzeczywiście pomaga po złożeniu tylnej kanapy, ale w codziennym użytkowaniu wiele kombi nadal potrafi zaoferować większy bagażnik bez konieczności składania siedzeń.

Metodologia: 26 modeli, jedna zasada

W zestawieniu uwzględniono 26 samochodów reprezentujących dwa najpopularniejsze dziś typy nadwozia - kombi i SUV-y. W każdej parze znalazły się modele tej samej marki oraz możliwie zbliżone pod względem długości nadwozia. Dzięki temu porównanie koncentruje się na praktyczności i pojemności bagażnika, a nie na różnicach wynikających z rozmiarów samochodów.

Analiza objęła zarówno marki popularne, jak i premium, m.in. Audi, BMW, Volvo, Dacię, Hyundaia, Kię, Peugeota, Skodę, Toyotę i Volkswagena.

Pod uwagę wzięto dwa kluczowe parametry:

pojemność bagażnika przy rozłożonych siedzeniach,

maksymalną pojemność po złożeniu tylnej kanapy.

Dodatkowo uwzględniono ceny katalogowe obowiązujące 3 czerwca 2026 r., aby sprawdzić, ile kosztuje dodatkowa przestrzeń i modniejsza sylwetka SUV-a.

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Pojemność bagażnika na co dzień. Kombi wygrywają 7:5

Wbrew obiegowej opinii wyższe nadwozie nie zawsze oznacza większy bagażnik. Przy standardowym układzie siedzeń przewagę częściej mają klasyczne kombi.

Spośród 12 porównywanych par kombi okazały się pojemniejsze w siedmiu przypadkach. Szczególnie dobrze wypadły modele marek popularnych, gdzie praktyczność od lat pozostaje jednym z głównych argumentów za wyborem tego typu nadwozia.

Przykładem jest Dacia Jogger, która oferuje 708 l pojemności bagażnika, podczas gdy większy i droższy Bigster mieści 667 l. Podobne różnice widać również w przypadku Opla Astry Sports Tourer i Grandlanda czy Peugeota 308 SW i 3008.

W segmencie premium sytuacja jest bardziej wyrównana. BMW X3 czy Audi Q5 potrafią pokonać swoje kombiowe odpowiedniki, ale wyniki pokazują jedno - o pojemności bagażnika decyduje konkretna konstrukcja, a nie sam typ nadwozia.

Po złożeniu siedzeń SUV-y odjeżdżają rywalom

Sytuacja zmienia się diametralnie po złożeniu tylnej kanapy. W tej kategorii SUV-y wygrywają aż dziewięć z dziesięciu porównań.

Większa wysokość nadwozia oraz bardziej pionowa tylna część karoserii pozwalają wygospodarować znacznie więcej przestrzeni ładunkowej. Szczególnie dobrze widać to w większych modelach.

Volkswagen Tayron oferuje do 2090 l przestrzeni, podczas gdy Passat Variant kończy na 1920 l. Podobne zależności występują w przypadku BMW X3 i serii 3 Touring czy Audi Q5 i A5 Avant.

Jedyny wyjątek stanowi Dacia Jogger. Maksymalna pojemność wynosząca 2094 l pozwala jej wyprzedzić Bigstera, który oferuje 1937 l.

Wynik całego zestawienia jest jednak jednoznaczny - jeśli liczy się maksymalna przestrzeń po złożeniu siedzeń, SUV zwykle okazuje się lepszym wyborem.

Dacia Jogger największym zaskoczeniem

Najciekawszym przypadkiem w całym zestawieniu pozostaje Dacia Jogger. To jedyny model, który pokonuje odpowiadającego mu SUV-a zarówno przy rozłożonych siedzeniach, jak i po ich złożeniu.

Przewaga jest wyraźna:

708 l wobec 667 l w konfiguracji standardowej,

2094 l wobec 1937 l po złożeniu kanapy.

Jeszcze większe wrażenie robi porównanie cen. Jogger kosztuje od 77 900 zł, podczas gdy Bigster startuje z poziomu 101 400 zł.

To pokazuje, że większy bagażnik nie zawsze idzie w parze z wyższym nadwoziem czy wyższą ceną.

Podobne wnioski płyną z oferty Toyoty i Skody. Corolla Touring Sports okazuje się bardziej praktyczna od Corolli Cross, a Octavia Combi nadal pozostaje jednym z najbardziej pojemnych samochodów w swojej klasie.

SUV czy kombi? Różnice widać także w cenach

W każdej analizowanej parze SUV był droższy od kombi. Czasem różnice wynosiły kilka tysięcy złotych, a czasem kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy.

To oznacza, że wyższa pozycja za kierownicą, modniejsza stylistyka i większa przestrzeń po złożeniu siedzeń mają swoją cenę.

Z drugiej strony SUV-y coraz skuteczniej wykorzystują dostępną przestrzeń, co szczególnie widać w największych modelach. Dla osób regularnie przewożących duże przedmioty może to być argument ważniejszy niż sama pojemność bagażnika na co dzień.

Kombi pozostają jednak bardzo mocną propozycją dla kierowców szukających maksymalnej funkcjonalności przy niższej cenie zakupu i lepszej aerodynamice.

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Wnioski. Mit o większym bagażniku SUV-a nie zawsze jest prawdziwy

Analiza pokazuje, że popularne przekonanie o większych bagażnikach SUV-ów jest tylko częściowo prawdziwe.

Przy codziennym użytkowaniu i rozłożonych siedzeniach częściej wygrywają kombi - stosunek zwycięstw wyniósł 7:5. Dopiero po złożeniu tylnej kanapy przewaga wyraźnie przechodzi na stronę SUV-ów, które wygrały 9 z 10 porównań.

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Ostateczny wybór zależy więc od sposobu użytkowania samochodu. Kierowcy szukający przede wszystkim przestronnego bagażnika na co dzień nadal znajdą wiele argumentów za kombi. Jeśli jednak kluczowa jest maksymalna pojemność ładunkowa, nowoczesne SUV-y mają dziś wyraźną przewagę.